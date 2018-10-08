Судейские записки боя Нурмагомедов - Макгрегор
Новости спорта: Нурмагомедов впервые в карьере проиграл один из раундов.
Опубликовано фото судейских записок боя за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
У всех трех судей Нурмагомедов выиграл первые два раунда, при этом второй раунд всеми был оценен 10-8. Третий раунд все судьи в свою очередь отдали Макгрегору.
Напомним, Нурмагомедов задушил Макгрегора в четвертом раунде в главном поединке UFC 219.