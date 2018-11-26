Прокунин - о подготовке женской сборной Украины по биатлону к новому сезону

Новости спорта: Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин заявил, что в команде все могут высказать свое мнение.

Старший тренер женской сборной Украины Андрей Прокунин заявил, что тренерский штаб внимателен к претензиям членов команды.

«Все девушки понимают, зачем и где они находятся, и в первую очередь будут спрашивать с себя, со своего результата. Если ты сделал все по максимуму, тогда да, ты можешь предъявить претензию кому-то из тренеров или персонала, что кто-то не доработал.

Девочки сейчас имеют возможность высказываться, это не воспринимается в штыки. Они тратят свою жизнь, свои силы для достижения результата, а мы только помощники в этом деле», – сказал Прокунин.