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Украинский биатлонист сравнил свою зарплату с зарплатой других спортсменов

Украинский биатлонист сравнил свою зарплату с зарплатой других спортсменов
18:49 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Пидручный заявил, что зарплата биатлонистов сильно разница с тем, сколько получают представители других спортивных дисциплин.

Биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный поделился, сколько представители его профессии зарабатывают на различных соревнованиях.

"Не люблю говорить о своей зарплате, но она далеко не такая высокая, как у футболистов, теннисистов, боксеров и многих других. Биатлонисты могут хорошо заработать на жизнь на коммерческих стартах, а зарплата от министерства это бонус.

На Кубках мира платят за 1-15 места, а на Кубке IBU – за 1-6. На чемпионатах мира и Европы так же, только суммы побольше. Точные суммы не помню, их можно посмотреть на официальном сайте Международного союза биатлонистов. За 15-е место на Кубке мира дают 500 евро без вычета налогов, которые нужно заплатить в стране, где проходят соревнования.

О зарплатах в других сборных не знаю, меня это не интересует. Есть еще личный спонсор", - заявил Дмитрий в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.

Также украинец раннее рассказал о своем конфликте с сервисменами.

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Биатлон, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный.
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