Хоккей: лучшие шайбы января в УХЛ (Видео)

В Украинской хоккейной лиге – Пари-Матч определили десятку лучших шайб первого месяца 2019 года. В рейтинге нашлось место представителям всех шести клубов чемпионата, а "Белый Барс" и "Динамо" представлены в топ-10 тремя результативными комбинациями на каждого. На вершине рейтинга оказался гол форварда "Кременчука" Николая Киселёва.