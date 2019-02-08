Массовая драка на турнире по ММА (Видео)

2 февраля в немецком Гамбурге состоялся турнир промоушена German MMA Championship (GMC), в рамках которого титульный бой в полулегком весе между Омером Солмазом и Феликсом Штиффартом закончился массовой дракой. В конце второй минуты четвертого раунда рефери не заметил, как команда Штиффарта выбросила полотенце. В этот момент Солмаз забивал соперника жесткими ударами.