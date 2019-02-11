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Олимпийские медали изготовят из старых гаджетов

Олимпийские медали изготовят из старых гаджетов
10:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Медали для Олимпиады-2020 изготовят из старых гаджетов.

Организаторы Олимпиады-2020 в Токио планируют сделать все медали для соревнований из старых электронных устройств.

Награды будут сделаны из бронзы, золота и серебра, которые вытянут из выброшенных смартфонов, цифровых камер, портативных устройств для игр и ноутбуков. Об этом сообщает XSPORT со ссылкой на Sports Illustrated.

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"Организаторы Олимпиады в Токио нестандартно подошли к производству медалей. Все комплекты будут изготовлены из старых гаджетов. Организаторы ожидают собрать достаточно старой техники до 31 марта. Дизайн медалей обещают представить уже в этом году", - говорится в сообщении.

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Олимпийские игры, Олимпиада, Олимпиада-2020, ОИ-2020.
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