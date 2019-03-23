Радивилов завоевал серебро в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Дохе

Новости спорта: Украинский гимнаст Игорь Радивилов вновь на пьедестале почета Кубка мира. На этот раз украинец завоевал серебряную награду в Дохе.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал серебряную медаль в опорном прыжке на этапе Кубка мира в Дохе.

26-летний спортсмен набрал 14,916 баллов, уступив лишь олимпийскому чемпиону Лондона-2012 представителю Кореи Ян Хак Сону (15,266).

Що не етап, то медаль!



Український гімнаст Ігор Радівілов знову на п’єдесталі пошани Кубку світу, цього разу у Досі. С результатом 14,916 наш спортсмен посідає друге місце в опорному стрибку після олімпійського чемпіона Лондона-2012 корейця Ян Хак Сона (15,266). pic.twitter.com/Pi7TPhwpKQ — НОК України (@OlympicUA) 23 марта 2019 г.

Напомним, на этапе Кубка мира в Баку Игорь Радивилов завоевал две награды: «серебро» в опорном прыжке и «бронзу» в упражнениях на кольцах.