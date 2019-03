Украинский боец нанес удар сопернику ногой и получил травму (Видео)

В Польше прошел турнир по смешанным единоборствам PLMMA 78. В чемпионском бою украинский боец Юрий Проценко проиграл в первом раунде Кевину Шавларски из Польши.

Украинский боец нанес удар сопернику и получил травму ноги, вышедшие на ринг медики не помогли и Проценко уступил техническим нокаутом.

brilliant finish - the toe to the the iron ass

MMAPL TitleFight Kevin Szaflarski > Yuriy Protzenko - med. stoppage in 1R pic.twitter.com/6fl4lX8Z9d

