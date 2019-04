Капитан "Сан-Хосе" Джо Павелски открыл счет в первом матче первого раунда Кубка Стэнли против "Вегаса". Подправить шайбу в ворота после броска Брента Бёрнса ему удалось лицом.

Павелски ушел в раздевалку, но вернулся во втором периоде, а после матча признался, что потерял несколько зубов.

Pavelski just scored a goal off his face pic.twitter.com/ipa37ZZWrQ

— Sharks on NBCS (@NBCSSharks) 11 апреля 2019 г.