ЧМ-2019 по хоккею. Швейцария - Италия: онлайн-трансляция матча (Видео)

В субботу 11 мая в рамках турнира группы В чемпионата мира в Словакии между собой сыграют финалисты прошлогоднего мирового первенства из сборной Швейцарии и команда Италии. Начало матча в 13.15 по киевскому времени.