ЧМ-2019 по хоккею. Дания - Франция: трансляция матча (Видео)

В субботу 11 мая в рамках турнира группы А чемпионата мира в Словакии между собой сыграют сборные Дании и Франции. Начало матча в 13.15 по киевскому времени.