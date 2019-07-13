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Беленюк встретил Ломаченко, которого не узнать

Беленюк встретил Ломаченко, которого не узнать
16:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Ломаченко кардинально изменил свою внешность.

Известный украинский борец Жан Беленюк опубликовал в своем Instagram аккаунте фото с украинским боксером Василием Ломаченко.

По фото видно, что Василий отрастил бороду, тем самым кардинально поменял внешность.

 
 
 
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Серьезные люди тренируются на базе в это время:) @lomachenkovasiliy Удачи в предстоящем бою, ЧЕМП!

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Хьюи Фьюри - Питер: видео боя

Жан Беленюк и Василий Ломаченко вместе тренируются на базе в Конче-Заспе.

Напомним, ранее сообщалось, что Василий Ломаченко удерживает лидерство в рейтинге P4P по версии The Ring.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Бокс новости, Жан Беленюк.
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