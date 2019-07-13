Беленюк встретил Ломаченко, которого не узнать

Новости спорта: Ломаченко кардинально изменил свою внешность.

Известный украинский борец Жан Беленюк опубликовал в своем Instagram аккаунте фото с украинским боксером Василием Ломаченко.

По фото видно, что Василий отрастил бороду, тем самым кардинально поменял внешность.

Жан Беленюк и Василий Ломаченко вместе тренируются на базе в Конче-Заспе.

Напомним, ранее сообщалось, что Василий Ломаченко удерживает лидерство в рейтинге P4P по версии The Ring.