Беленюк встретил Ломаченко, которого не узнать

Известный украинский борец Жан Беленюк опубликовал в своем Instagram аккаунте фото с украинским боксером Василием Ломаченко.
По фото видно, что Василий отрастил бороду, тем самым кардинально поменял внешность.
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Серьезные люди тренируются на базе в это время:) @lomachenkovasiliy Удачи в предстоящем бою, ЧЕМП!
Жан Беленюк и Василий Ломаченко вместе тренируются на базе в Конче-Заспе.
Напомним, ранее сообщалось, что Василий Ломаченко удерживает лидерство в рейтинге P4P по версии The Ring.