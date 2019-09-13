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Украинец Гриненко с мировым рекордом выиграл ЧМ-2019 по паралимпийскому плаванию

Украинец Гриненко с мировым рекордом выиграл ЧМ-2019 по паралимпийскому плаванию
12:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Богдан Гриненко вчера выиграл золотую медаль на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Лондоне.

Украинский пловец Богдан Гриненко вчера выиграл золотую медаль на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию в Лондоне.

В финальном заплыве дистанцию в 100 метров на спине в категории S7 Гриненко проплыл за минуту и 8,92 секунды (1:08,92). Таким образом, украинец установил новый мировой рекорд в своей категории.

Предыдущий рекорд принадлежал британцу Джонатану Фоксу, который проплыл дистанцию за минуту и 9,15 секунды (1:09,15).

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Украины Андрей Трусов и Евгений Богодайко также участвовали в финальном заплыве, заняв 4-е и 6-е места соответственно.

На данный момент украинские пловцы выиграли 32 медали в Лондоне: 11 золотых, 13 серебряных и 8 бронзовых наград.

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Плавание, Богдан Гриненко.
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