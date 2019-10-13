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Red Bull Basement University: отличный конкурс для студентов-новаторов

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Red Bull Basement University: отличный конкурс для студентов-новаторов
12:20 Вс, 13 Октябрь 2019 Телеграф

Новости спорта:Red Bull Basement University начал прием заявок от студентов-новаторов всего мира.

Глобальная программа Red Bull призывает студентов с мышлением Tech for Good подать свои идеи о том, как улучшить студенческую жизнь в университете и за его пределами.

Стартовала глобальная программа Red Bull Basement University, которая призывает студентов университетов со всего мира подавать свои идеи по использованию технологий для улучшения студенческой жизни в университете и за его пределами. Заявки можно подавать в режиме онлайн с 01 октября по 21 октября 2019 включительно.

После успешного запуска в прошлом году, Red Bull Basement University в 2019 году совершит путешествие в 27 стран. Право подавать заявки имеют студенты университетов любой страны-участницы в возрасте от 18 лет, имеющие идеи, как использовать технологии для улучшения студенческой жизни. Red Bull Basement University поощряет подавать заявки творческих студентов всех специальностей, в том числе мейкеров, хакеров, кодеров, разработчиков, дизайнеров и инженеров. В рамках проекта Red Bull Basement University в разных городах Украины будет более 40 событий для студентов в формате воркшопов и мозговых штурмов, принять участие в которых смогут все желающие.

После завершения процесса подачи заявок, с 22 по 27 октября с помощью онлайн-голосования и выбора жюри, Red Bull Basement University определит финалистов и выберет победителя от Украины, которому будет предоставлено шестинедельный период для разработки и последующего воплощения своего проекта. Во время этого этапа Red Bull Basement University обеспечит победителя финансированием (1000 евро на разработку идеи), международным наставничеством, возможностями для нетворкинга и хорошо оборудованным рабочим местом. Затем студенты-победители стран будут приглашены на Глобальный воркшоп от Red Bull Basement University - четырехдневное мероприятие, которое завершится выбором глобального победителя. Глобальный воркшоп 2019 состоится в Торонто, Канада, с 12 по 15 декабря.

Red Bull Basement University запустил свою первую программу в 2018 году с участием более 300 университетов из 16 стран. Студенты-участники предложили инновационные идеи, такие как предоставление студентам широкого доступа к голосованию на выборах в кампусе и улучшения переработки металла и сбора отходов. Глобальная победная идея в 2018 году принадлежала команде Vacant в Торонто. Она разработала прототип, который позволяет студентам получать информацию в реальном времени о наличии свободных аудиторий в разных зданиях в кампусе.

Студенты, заинтересованные в подаче заявки на Red Bull Basement University, должны заполнить онлайн-форму, где заявителей просят создать 60-секундное видео с описанием их идеи. Заявки могут подавать группы до двух студентов на английском языке или на местном языке с использованием английских субтитров. 

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