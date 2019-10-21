Мого – Донбасс: обзор невероятного матча Континентального кубка

Хоккейный клуб Донбасс в рамках третьего тура Континентального кубка не без проблем обыграл латвийский Мого со счетом 2:3 по буллитам и пробился в следующий раунд турнира.