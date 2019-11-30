Red Bull River Runes по Dota 2 в разгаре! Кто поедет на встречу с OG?

Red Bull R1v1r Runes - это турнир нового формата для любителей Dota 2, которые хотят попробовать свои силы в одиночной игре. Лучшие игроки Украины по итогам 8-ми отборочных онлайн-турниров приедут на LAN-финал в Киев.

Главным подарком для победителя станет поездка на встречу с одним из игроков всемирно известной команды OG - двукратного чемпиона мира по Dota 2!

Стартовав 11 ноября, в Украине прошло уже 4 онлайн-отборы, поэтому украинские геймеры уже имели возможность попробовать свои силы в Red Bull R1v1r Runes.

По условиям соревнования в каждой онлайн-квалификации определяются по 2 финалиста, которые продолжат борьбу в LAN-финале. Победителями и финалистами предыдущих 4-х онлайн-отборов стали:

Владислав A-Godddd Брусин, ЕфимMataraxisВладислав Horman777 Горман, Александр Penguinchik Трегубов

ОлегOlivo4ka Волощук, Александр Bombad1lЮрген yu Бейер, Руслан kavkazec228 Воробьев

Впереди еще 4 отборочных турнира 30 ноября, 2-го, 4-го и 6-го декабря. Соревнования проходят онлайн на сайте оператора турнира - игровой медиа-площадке StarLadder. Смотреть трансляции полуфиналов и финалов отборочных онлайн-турниров можно здесь.

Регистрация на отборочные турниры и расписание доступны по ссылке.

Главное соревнование - LAN-финал - состоится в Киев Киберспорт Арене 14 декабря, где все 16 участников сыграют за право поехать на встречу с одним из игроков знаменитой команды OG!

Комментировать финал для гостей и зрителей будетРоманCaspeRRR Лепёхин - один из самых известных комментаторов поDota 2.