Олимпиада и Паралимпиада в Токио: правительство выделило больше миллиарда на подготовку спортсменов

Новости спорта:Расходы государственного бюджета на развитие отечественного спорта в 2020 году вырастут на 50%.

Для того, чтобы украинские олимпийцы и паралимпийцы в 2020 году достойно представили Украину на зимних Юношеских Олимпийских играх и летних Олимпийских и Паралимпийских играх, правительство выделило 1,4 млрд грн. Об этом сообщает прессслужба Минфина в Facebook.

"В 2020 году украинские спортсмены примут участие в зимних Юношеских Олимпийских играх (Лозанна, Швейцария) и в летних Олимпийских и Паралимпийских играх (Токио, Япония). Для того, чтобы наши олимпийцы и паралимпийцы достойно представили Украину, Правительство выделило 1,4 млрд грн на подготовку и участие спортсменов в соревнованиях", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что расходы государственного бюджета на развитие отечественного спорта в 2020 году вырастут на 50% (1,8 млрд грн) и составят 5,4 млрд грн.

Для сравнения расходы госбюджета на спорт в 2019 году составили 3,6 млрд грн, из которых на развитие олимпийских и неолимпийских видов спорта было выделено 1,9 млрд грн, а 200,7 млн грн было выделено на Эксперимент, введенный по инициативе спортивных федераций.

Эксперимент предполагает, что национальные спортивные федерации по отдельным олимпийским видам спорта самостоятельно проводят все организационные мероприятия по спортивным мероприятиям, исходя из необходимости покрытия всех рисков за свой счет. Таким образом, федерации лично несут ответственность за все свои расходы и обязательства. В такой самостоятельности есть определенные преимущества, поскольку это дает возможность федерациям мгновенно реагировать на возникновение любых финансовых рисков, быть независимыми в принятии решений и закрывать проблемные вопросы, в т.ч. и покрытие кассовых разрывов, самыйм быстрым способом и кратчайшие сроки.

Эксперимент проводится с октября 2015 по 31 декабря 2020 года. В 2019 году в рамках Эксперимента средства в размере 200,7 млн грн были выделены 6 федерациям (легкая атлетика, регби, прыжки в воду, баскетбол, хоккей с шайбой, бокс).

Организационно-финансовые вопросы остальных видов спорта решают и обеспечивают структурные подразделения Министерство культуры, молодежи и спорта Украины, что требует более длительного времени и привлечения большего количества управленцев и усилий для урегулирования необходимых вопросов. По состоянию на 24 декабря 2019 года, Министерство финансов на 100% выполнило свои обязательства и перечислило всю сумму средств для обеспечения подготовки украинских спортсменов в спортивных мероприятиях 2020 года.