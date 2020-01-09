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"Крупнейшее событие в истории женского спорта": Промоутер о бое Шилдс - Нуньес

"Крупнейшее событие в истории женского спорта": Промоутер о бое Шилдс - Нуньес
14:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Дмитрий Салита считает, что дебют Клариссы Шилдс в ММА войдет в историю.

Дмитрий Салита, промоутер чемпионки мира по боксу Клариссы Шилдс, прокомментировал желание своей подопечной провести бой с чемпионкой UFC Амандой Нуньес.

"У Шилдс не так много соперниц в боксе, и она хочет творить историю. Ей хочется выиграть титулы в двух видах спорта. Нуньес не так часто использует грэплинг в боях, однако часто нокаутирует соперниц. Этот поединок был бы столь же крупным событием, как и бой Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора. Это будет крупнейшее событие в женском спорте за всю историю. Я думаю, что оно может возыметь положительный культурный эффект.

Этот матч был бы столь же крупным событием, как чемпионат мира по футболу, финал Открытого чемпионата США по теннису или что-то подобное. Жизнь всего мира замрёт во время этого боя", — цитирует Салиту BJPenn.

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Бокс, MMA, Новости бокса, Дмитрий Салита, Аманда Нуньес, Кларисса Шилдс.
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