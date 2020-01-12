Днепр лишь в дополнительное время дожал середняка чемпионата (Видео)

В Херсоне состоялся заключительный матч 27-го тура регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги между «Днепром» и «Белым Барсом», судьба которого решилась в овертайме, а клубы разделили 3 очка в пользу "щук".