Украина гарантировала себе медаль ЮОИ-2020

Новости спорта:Сегодня в Лозанне пройдут два полуфинальных матча с участием представителей Украины.

Украинские хоккеисты Владимир Трошкин и Денис Пасько обеспечили себе выход в полуфинальные поединки на III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне (Швейцария).

Владимир Трошкин и Денис Пасько, выступающие в командах Green и Red, уверенно прошли путь предварительного раунда турнира по хоккею 3х3. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

В 7 играх Владимир Трошкин вместе с коллегами праздновал 6 побед. Денис Пасько также уверенно провел все свои матчи, в частности, 13 января в утреннем поединке он помог добиться победы своей команде, забросив 4 шайбы в ворота соперника.

Сегодня в Лозанне пройдут два полуфинальных матча с участием представителей Украины. В составе команды Green Владимир Трошкин встретится с Black (начало матча — в 13.00). Денис Пасько в составе Red сыграет против Brown (14.30).