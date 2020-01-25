Чемпион мира по ралли несколько раз перевернулся во время гонки в Монте-Карло

Действующий чемпион мира по ралли Отт Тянака попал в аварию во время гонки в Монте-Карло. Машина гонщика зацепила обочину, слетела с трассы и несколько раз перевернулась в воздухе.