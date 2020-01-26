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Кьеза - Дос Аньос. Видео боя

Кьеза - Дос Аньос. Видео боя
07:57 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотрите полное видео боя Майкл Кьеза - Рафаэля Дос Аньос.

В Роли (США) завершился UFC Fight Night 166.

В со-главном бою Майкл Кьеза победил Рафаэля Дос Аньоса единогласным решением судей – 30-27, 29-28, 29-28.

Видео боя:

В главном бою Кертин Блейдс нокаутировал Джуниора дос Сантоса.

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