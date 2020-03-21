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Евро-2020 по водным видам спорта перенесено из-за коронавируса

Евро-2020 по водным видам спорта перенесено из-за коронавируса
14:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Европейская лига плавания (LEN) приняла решение о переносе чемпионата Европы по водным видам спорта-2020, избирательного Конгресса LEN и чемпионата Европы по водным видам спорта в категории Masters.

Эти события должны было состояться в мае в Будапеште. В связи с пандемией коронавируса рассматриваются новые даты в августе, хотя они могут быть подтверждены только в конце мая или в начале июня, сообщает пресс-служба Федерация плавания Украины.

Президент LEN Паоло Барелли согласился с предложением организационного комитета чемпионата Европы по водным видам спорта в Будапеште перенести мероприятия на более позднюю дату.

"После консультаций мы установили ориентировочную дату проведения чемпионатов – 17-30 августа. Однако, на этом этапе сложно планировать определенные сроки, поэтому мы договорились с венгерскими организаторами оценить ситуацию в конце мая или в начале июня, чтобы определить, сможем ли мы подтвердить эти даты как официальные", - сказал Барелли.

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Он также добавил, что в случае, если в ближайшие месяцы ситуация не нормализуется, LEN должен рассмотреть возможность проведения соревнований в 2021 году.

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Коронавирус, Водные виды спорта, Пандемия коронавируса, Чемпионат Европы по водным видам спорта.
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