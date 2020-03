Коронавирус "отменил" очередной чемпионат мира

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отмене XVI чемпионата мира по спортивной аэробике.

"FIG с сожалением сообщает, что 16-й чемпионат мира по спортивной аэробике не будет проведен с 14 по 16 мая 2020 года в Баку (Азербайджан), как и планировалось. Пандемия COVID-19 создает слишком большую неопределенность относительно возможности проведения этих мероприятий в наилучших условиях", - говорится в релизе пресс-службы FIG.

В настоящее время FIG ведет переговоры с Федерацией гимнастики Азербайджана, чтобы попытаться найти подходящий вариант для перепланирования этих соревнований.

The 2020 #AerobicGymnastics World Championships in Baku (AZE) are postponed due to the uncertain situation caused by the #Covid-19 pandemic.

https://t.co/ft1i29PqVZ

— FIG Media (@FIG_media) March 22, 2020