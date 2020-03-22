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Воскресенье, 22.03.2020
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Коронавирус "отменил" очередной чемпионат мира

Коронавирус "отменил" очередной чемпионат мира
21:26 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Пандемия коронавируса значительно изменила календарь спортивных событий.

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об отмене XVI чемпионата мира по спортивной аэробике.

"FIG с сожалением сообщает, что 16-й чемпионат мира по спортивной аэробике не будет проведен с 14 по 16 мая 2020 года в Баку (Азербайджан), как и планировалось. Пандемия COVID-19 создает слишком большую неопределенность относительно возможности проведения этих мероприятий в наилучших условиях", - говорится в релизе пресс-службы FIG.

В настоящее время FIG ведет переговоры с Федерацией гимнастики Азербайджана, чтобы попытаться найти подходящий вариант для перепланирования этих соревнований.

Ранее ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги.

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Азербайджан, Коронавирус, Спортивная аэробика, Чемпионат мира по спортивной аэробике.
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