"Убийца": яркие нокауты Юрайи Холла (Видео)

На YouTube-канале UFC опубликовали видео с подборкой нокаутов в исполнении одного из лучших ударников среднего веса Юрайи Холла. Несмотря на отсутствие навыков борьбы, Холл зарекомендовал себя в MMA яркими "вертушками" и жесточайшими коленями.