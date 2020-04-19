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Настольный теннис: европейская олимпийская квалификация перенесена из-за коронавируса

Настольный теннис: европейская олимпийская квалификация перенесена из-за коронавируса
20:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:ITTF также отменила два этапа Мирового тура.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) из-за пандемии коронавируса объявила об отмене двух этапов Мирового тура - в Республике Корея (16-21 июня) и Австралии (23-28 июня).

Об этом сообщает официальный сайт ITTF.

Европейская олимпийская квалификация в России (8-12 апреля) и мировой отборочный турнир в Катаре (28-31 мая) перенесены на 2021 год.

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Напомним, что командный чемпионат мира в Пусане (Республика Корея) должен был состояться 22-29 марта, затем был перенесен на 21-28 июня, но в итоге отправлен на 27 сентября - 4 октября.

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Настольный теннис, Коронавирус, Международная федерация настольного тенниса.
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