Волейбольная Лига чемпионов не будет доиграна из-за коронавируса

Новости спорта:CEV выделит клубам 80 % запланированного призового фонда еврокубков.

Европейская конфедерация волейбола (CEV) решила не доигрывать оставшиеся матчи еврокубков, в том числе Суперфинал Лиге чемпионов.

Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса, сообщает официальный сайт организации.

16 мая в Берлине (Германия) должен был состояться финал четырех мужской волейбольной Лиги чемпионов. Несмотря на отмену оставшихся игр, CEV выделит клубам 80 процентов запланированного призового фонда еврокубков.

Правление CEV уже взяло на себя обязательство сохранить призовой фонд еврокубков на следующий сезон и одобрило дополнительную поддержку клубов.