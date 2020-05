В Сети недовольны судейским решением в бою UFC Сонг Ядонг - Марлон Вера

После турнира UFC on ESPN 8 в MMA-сообществе появилось недовольство решением судей в поединке Сонга Ядонга против Марлона Веры.

Многим людям из мира MMA показалось, что у Веры было явное преимущество. Ну и во время оглашения результата Марлон был готов к поднятию своей руки вверх, тогда как соперник особо и не надеялся на победу.

Ha. My whole timeline says 29-28 Vera obvi … and Song wins 29-28. Told you.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) May 17, 2020