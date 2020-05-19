"Мы - лучшие в мире": Украина обыграла Россию в финале Live Chess

Новости спорта:Победа украинцев во всех трех дисциплинах.

Украинские шахматисты в финальном противостоянии Мировой лиги по онлайн-шахматам Live Chess обыграли сборную России и стали чемпионами соревнования.

«Мы победили в крупнейшем Live Chess матче в истории человечества. Мы — лучшие в мире», — заявил шахматист Александр Матлак.

Финал проходил в дисциплинах пуля (1+1), блиц (5+2) и рапид (10+2). Украинцы победили во всех трех видах: 808:396, 942:506 и 650,5:493,5.

В матче со стороны Украины принимали участие более 915 украинских шахматистов одновременно, капитаном выступал Александр Матлак.