Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса

Новости спорта:Это космическая цифра.

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил о том, какие финансовые убытки понесет промоушен в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

По словам Уайта, только вследствие запрета на проведение вечеров при пустых трибунах, лига потеряет более 100 миллионов долларов. Цитирует Дэйну mmafighting.com.

«Если вы сейчас посмотрите на другие виды спорта, то все они задаются вопросом: «Мы возвращаемся или нет?». На данный момент огромная проблема всех видов спорта - это отсутствие зрителей на аренах. Мы потеряем в этом году более 100 миллионов долларов. Да, свыше 100 миллионов. Мне было бы намного проще сесть и сказать: «Давайте подождем, пока все не закончится». Ждать завершения пандемии - отличный вариант для многих людей, поскольку сейчас нет возможности впустить зрителей».

Ранее стала известна дата боя UFC Роберт Уиттакер - Даррен Тилл.