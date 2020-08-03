Невероятная развязка: хоккеист Колорадо забросил победную шайбу за 0,1 секунды до сирены (Видео)

В матче предварительного раунда плей-офф Колорадо удалось обыграть Сент-Луис, а победную шайбу форвард Назем Кадри забросил за 0,1 секунды до конца третьего периода.