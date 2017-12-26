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Рождественские чудеса: Коутиньо зачитал трек Эминема (Видео)
Новости спорта: Полузащитник "Ливерпуля" попробовал себя в роли рэп-исполнителя.
В сети появилось видео, где Филиппе Коунтиньо предложили исполнить одну из популярных песен.
Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)
Коутиньо зачитывает. pic.twitter.com/eqx5pSFPJJ
— Drafts (@dotrustaff) 25 декабря 2017 г.
Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток
Нападающему "Ливерпуля" достались несколько строчек из песни Эминема Lose Yourself.
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