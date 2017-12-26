Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Boxing Day 2017: расписание матчей 26 декабря Boxing Day 2017: расписание матчей 26 декабря
Новости: Владелец АЕК предложил своим игрокам миллион за проход "Динамо" Владелец АЕК предложил своим игрокам миллион за проход "Динамо"
Новости: Харлан и Хижняк – спортсмены года в Украине Харлан и Хижняк – спортсмены года в Украине
Новости: Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток

Рождественские чудеса: Коутиньо зачитал трек Эминема (Видео)

Филиппе Коунтиньо
03:40 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Полузащитник "Ливерпуля" попробовал себя в роли рэп-исполнителя.

В сети появилось видео, где Филиппе Коунтиньо предложили исполнить одну из популярных песен.

Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)

 Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток

Нападающему "Ливерпуля" достались несколько строчек из песни Эминема Lose Yourself.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Фелиппе Коунтиньо, ФК Ливерпуль, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)

Christmas coming: как встречают Рождество звезды мирового футбола (Фото)
Тайсон стал блондином

Тайсон стал блондином
Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток

Рождественское фото в бикини от горячих серфингисток
История любви Луиса Суареса и Софии подойдет для голливудского фильма

История любви Луиса Суареса и Софии подойдет для голливудского фильма
Кто, где и с кем: игроки "Шахтера" на каникулах (Фото)

Кто, где и с кем: игроки "Шахтера" на каникулах (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Марлос – лучший игрок УПЛ по версии капитанов клубов Конте рассказал, что для него значит играть на Рождество Клуб из Чемпионшипа хочет переманить Фонсеку

Последние новости

Иньеста назвал самую памятную для него победу "Барселоны" в Лиге чемпионов Названы киностудии, доминировавшие на рынке США в 2017 году СМИ: РФ в 2014 году запустила в соцсетях кампанию по дискредитации Майдана
Сегодня читают в спорте
01 Биатлон. Мигда победил в спринте и впервые стал чемпионом Украины
02 "Реал" готов выложить 300 млн евро за дуэт игроков из АПЛ
03 Капитан "Милана" может продолжить карьеру в "Челси"
04 Футболистов АЕКа ждет солидный бонус, если греки пройдут "Динамо"
05 Марлос – лучший игрок УПЛ по версии капитанов клубов
Новости сегодня
07:35 В США в ресторане произошла стрельба
07:32 У Соломоновых Островов произошло землетрясение
07:29 Вот какими получились дети у самых красивых женщин мира (Фото)
07:25 Владелец АЕК предложил своим игрокам миллион за проход "Динамо"
07:13 "Новогоднее" перемирие: боевики таки открывали огонь
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Освобождение пленных: Порошенко дал распоряжения Освобождение пленных: Порошенко дал распоряжения
Новости: Постпред РФ в Минске рассказал о планах Кремля относительно Донбасса Москва озвучила свои планы относительно Донбасса
Новости: Украина получает летальное оружие из пяти стран ЕС Украина получает летальное оружие из пяти стран ЕС
Новости: Рецепт дня: салат с курицей, сырными шариками и сухариками Рецепт дня: салат с курицей, сырными шариками и сухариками
Добавить комментарий
0