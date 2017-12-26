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"Бешикташ" оригинально представил Виду (Видео)

Домагой Вида
18:58 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер Бешикташа

Новости спорта: Хорватский футболист перешел в состав турецкого клуба.

Турецкий Бешикташ оригинально представил новичка команды Домагоя Виды.

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Вукоевич прокомментировал переход Виды в "Бешикташ"
Вукоевич прокомментировал переход Виды в "Бешикташ"Читать полностью

На официальном аккаунте клуба в Twitter появился видеоролик, где была оригинальна обыграна фраза турецких болельщиков, которой они призывали игрока пополнить состав "орлов".

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Новости спорта, Домагой Вида, Новости футбола, ФК Бешикташ, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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