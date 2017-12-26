https://telegraf.com.ua/files/2017/12/vida111222-150x90.jpg Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/3818805-beshiktash-originalno-predstavil-vidu-video.html
"Бешикташ" оригинально представил Виду (Видео)
Новости спорта: Хорватский футболист перешел в состав турецкого клуба.
Турецкий Бешикташ оригинально представил новичка команды Домагоя Виды.
Сборная России хотела заполучить футболиста сборной Украины
#ComeToBeşiktaş ⚡ pic.twitter.com/xnr7OLUpkw
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 26 декабря 2017 г.
На официальном аккаунте клуба в Twitter появился видеоролик, где была оригинальна обыграна фраза турецких болельщиков, которой они призывали игрока пополнить состав "орлов".
Telegraf.com.ua