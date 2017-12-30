Экс-игрок "Шахтера" снова завершает карьеру

Официальный сайт Мариуполя объявил о том, что команда рассталась с полузащитником Виталием Виценцом.

Сообщается, что футболист завершил карьеру в связи с повреждением.

Для Виценца это не первое завершение карьеры. Летом 2016 года Виталий принял решение закончить карьеру через 3 года попыток вернуться после травмы колена.

Перед нынешним сезоном Виценец возобновил выступления в Мариуполе, но сумел провести лишь 8 матчей.