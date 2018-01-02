"Копенгаген" оригинально попрощался с Вербичем (Видео) https://telegraf.com.ua/files/2018/01/verbich.jpg https://telegraf.com.ua/files/2018/01/verbich-567x309.jpg 2018-01-02T22:45:28+02:00 Спорт, Футбол Полузащитник сборной Словении Беньямин Вербич классно поиграл за датский клуб, но теперь в его жизни наступает время "Динамо". https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/3830831-kopengagen-originalno-poproshhalsya-s-verbichem-video.html

"Копенгаген" оригинально попрощался с Вербичем (Видео) 22 полноценные причины для Динамо подписать Вербича этой зимой. Удары головой, левой, правой, издалека и со штрафных – на любой вкус.