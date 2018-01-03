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СМИ: Вальдес завершил карьеру, удалившись из всех соцсетей
Новости спорта: Легендарный голкипер удалил все свои страницы в социальных сетях.
Бывший вратарь каталонской Барселоны и сборной Испании Виктор Вальдес удалил свои аккаунты в Instagram и Twitter.
1 января 35-летний футболист опубликовал в Twitter фотографию дороги с подписью "Спасибо за все".
Отмечается, что таким образом Вальдес мог сообщить о своем окончательном решении завершить карьеру.
Напомним, что голкипер защищал цвета Барселоны с 2002 по 2014 год, позже играл в Манчестер Юнайтед, Стандарде и Мидлсбро.
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