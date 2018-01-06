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Маркевич отказался снова возглавить "Карпаты"
Новости спорта: 66-летнему специалисту предлагали пост главного тренера львовского клуба несколько раз.
Бывший главный тренер «Днепра», харьковского «Металлиста» и львовских «Карпат» Мирон Маркевич осенью отказался снова возглавить львовский клуб.
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Маркевичу предлагали пост наставника «зелено-белых» несколько раз.
До лета «Карпатами» будут руководить Дарио Друди и Олег Смалийчук.
Telegraf.com.ua