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Маркевич отказался снова возглавить "Карпаты"

Мирон Маркевич
09:36 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: 66-летнему специалисту предлагали пост главного тренера львовского клуба несколько раз.

Бывший главный тренер «Днепра», харьковского «Металлиста» и львовских «Карпат» Мирон Маркевич осенью отказался снова возглавить львовский клуб.

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Маркевичу предлагали пост наставника «зелено-белых» несколько раз.

До лета «Карпатами» будут руководить Дарио Друди и Олег Смалийчук.

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Новости спорта, Мирон Маркевич, УПЛ, ФК Карпаты, ФФУ.
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