Маркевич отказался снова возглавить "Карпаты"

Бывший главный тренер «Днепра», харьковского «Металлиста» и львовских «Карпат» Мирон Маркевич осенью отказался снова возглавить львовский клуб.

Маркевичу предлагали пост наставника «зелено-белых» несколько раз.

До лета «Карпатами» будут руководить Дарио Друди и Олег Смалийчук.