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Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Греции (Видео)
22:31 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
Новости спорта: Греческий "АЕК", который является соперником "Динамо" в плей-офф Лиги Европы, одержал крупную победу в матче внутреннего чемпионата против "Панаитоликоа".
"АЕК" забил четыре мяча "Панаитоликосу" в шестнадцатом туре чемпионата Греции, а в ответ получил лишь один.
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После шестнадцатого тура "АЕК" занимает второе место, на одно очко отставая от "Олимпиакоса".
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