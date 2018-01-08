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Соперник "Динамо" одержал разгромную победу в чемпионате Греции (Видео)

ФК АЕК
22:31 Пн, 8 Январь 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: Греческий "АЕК", который является соперником "Динамо" в плей-офф Лиги Европы, одержал крупную победу в матче внутреннего чемпионата против "Панаитоликоа".

"АЕК" забил четыре мяча "Панаитоликосу" в шестнадцатом туре чемпионата Греции, а в ответ получил лишь один.

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После шестнадцатого тура "АЕК" занимает второе место, на одно очко отставая от "Олимпиакоса".

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