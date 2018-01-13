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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании

Кубок Испании
23:36 Сб, 13 Январь 2018 Телеграф
football.ua

Новости спорта: В четвертьфинале обошлось без Эль-Класико

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. Эль-Класико на этой стадии турнира удалось избежать.

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Все четвертьфинальные пары выглядят так:

"Леганес" - "Реал";
"Эспаньол" - "Барселона2;
"Атлетико" - "Севилья";
"Алавес" - "Валенсия"

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Матчи будут сыграны 17 и 24 января.

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Новости спорта, Кубок Испании, Новости футбола, ФК Атлетико М, ФК Барселона, ФК Реал, Футбол.
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