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Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании
23:36 Сб, 13 Январь 2018 Телеграф
Новости спорта: В четвертьфинале обошлось без Эль-Класико
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании. Эль-Класико на этой стадии турнира удалось избежать.
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Все четвертьфинальные пары выглядят так:
"Леганес" - "Реал";
"Эспаньол" - "Барселона2;
"Атлетико" - "Севилья";
"Алавес" - "Валенсия"
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Матчи будут сыграны 17 и 24 января.
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