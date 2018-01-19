Игрок "Динамо" может продолжить карьеру в России

Полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ.

Как сообщает "Прессбол", в услугах нападающего заинтересованы два российских клуба — пермский "Амкар" и махачкалинский "Анжи".

Уже в ближайшее время белорусский полузащитник киевского «Динамо» может быть отдан в аренду одному из этих клубов.

Ранее агент игрока подтвердил вероятный переход своего клиента.