Зидан не включил Роналду в заявку на матч Кубка Испании
Новости спорта: Главный тренер "Реала" больше не видит месте в составе для звездного игрока.
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вновь не сыграет в Кубке Испании. Мадридцы вышли в 1/4 финала, однако португалец в нынешнем розыгрыше на поле ещё не выходил.
¡Estos son los 19 convocados para el encuentro contra el @CDLeganes! #RMMovistar | #RMCopa pic.twitter.com/ne8covEerS
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 18 января 2018 г.
Сегодня, 18 января, «Реал» на выезде сыграет против "Леганеса", но Роналду снова не был включён в заявку. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан взял на первую четвертьфинальную игру 19 футболистов, однако португальца среди них не оказалось.