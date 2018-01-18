Зидан не включил Роналду в заявку на матч Кубка Испании

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вновь не сыграет в Кубке Испании. Мадридцы вышли в 1/4 финала, однако португалец в нынешнем розыгрыше на поле ещё не выходил.

Сегодня, 18 января, «Реал» на выезде сыграет против "Леганеса", но Роналду снова не был включён в заявку. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан взял на первую четвертьфинальную игру 19 футболистов, однако португальца среди них не оказалось.