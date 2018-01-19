Пять клубов Первой лиги подали заявки на прохождение аттестации в УПЛ

Лидеры Первой лиги подали заявки на прохождение процедуры аттестации для участия в УПЛ.

Как сообщили в эфире канала "Футбол 1", только ФК "Полтава" из первой "шестерки" команд Первой лиги не подавала заявку.

Аттестацию пройдут: "Арсенал-Киев", "Ингулец", "Колос", "Десна" и "Гелиос".

Напомним, что по итогам сезона в УПЛ напрямую поднимется только одна команда, еще две будут играть переходные матчи с командами, занявшими 10 и 11 места в Премьер-лиге.