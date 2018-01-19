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Пять клубов Первой лиги подали заявки на прохождение аттестации в УПЛ

ФК Десна
12:02 Сегодня Телеграф
ua-football.com
Фото: ФК Десна

Новости спорта: Лидеры первой лиги готовы выступать в УПЛ.

Лидеры Первой лиги подали заявки на прохождение процедуры аттестации для участия в УПЛ.

Как сообщили в эфире канала "Футбол 1", только ФК "Полтава" из первой "шестерки" команд Первой лиги не подавала заявку.

Аттестацию пройдут: "Арсенал-Киев", "Ингулец", "Колос", "Десна" и "Гелиос".

Напомним, что по итогам сезона в УПЛ напрямую поднимется только одна команда, еще две будут играть переходные матчи с командами, занявшими 10 и 11 места в Премьер-лиге.

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Новости спорта, Новости футбола, Первая лига, УПЛ, ФК Арсенал (Киев), ФК Десна, ФК Ингулец, ФК Колос, ФК Полтава, Футбол.
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