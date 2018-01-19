Соперник "Шахтера" хочет подписать звезду хорватского футбола

"Рома" выиграла борьбу у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" за хорватского таланта Анте Чорича из загребского "Динамо", сообщает Pagine Romaniste.

Хорват обойдется римлянам в 12 миллионов евро, но доиграет сезон плеймейкер в родной команде.

В нынешнем сезоне 20-летний Чорич сыграл 12 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также на его счету уже две игры за сборную Хорватии.