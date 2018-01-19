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Соперник "Шахтера" хочет подписать звезду хорватского футбола
12:48 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Анте Чорич перейдет к римлянам летом
"Рома" выиграла борьбу у "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" за хорватского таланта Анте Чорича из загребского "Динамо", сообщает Pagine Romaniste.
Хорват обойдется римлянам в 12 миллионов евро, но доиграет сезон плеймейкер в родной команде.
В нынешнем сезоне 20-летний Чорич сыграл 12 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также на его счету уже две игры за сборную Хорватии.
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