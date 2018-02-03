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"Уфа" получит бонусы за выступления Зинченко в первой команде "Ман Сити"
13:30 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Об этом сообщил гендиректор российского клуба Шамиль Газизов
Генеральный директор российской "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб получит определенные бонусы за участие бывшего хавбека клуба Александра Зинченко в матчах за английский «Манчестер Сити».
«В контракте Зинченко есть пункты о бонусах для «Уфы» за его выступление в первой команде «Манчестер Сити». Однако об их размере я не хотел бы распространяться», – сказал Газизов.
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