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"Уфа" получит бонусы за выступления Зинченко в первой команде "Ман Сити"

Александр Зинченко
13:30 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Об этом сообщил гендиректор российского клуба Шамиль Газизов

Генеральный директор российской "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб получит определенные бонусы за участие бывшего хавбека клуба Александра Зинченко в матчах за английский «Манчестер Сити».

«В контракте Зинченко есть пункты о бонусах для «Уфы» за его выступление в первой команде «Манчестер Сити». Однако об их размере я не хотел бы распространяться», – сказал Газизов.
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Новости спорта, Александр Зинченко, Новости футбола, ФК Уфа, Футбол, Шамиль Газизов.
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