"Уфа" получит бонусы за выступления Зинченко в первой команде "Ман Сити"

Генеральный директор российской "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что клуб получит определенные бонусы за участие бывшего хавбека клуба Александра Зинченко в матчах за английский «Манчестер Сити».

«В контракте Зинченко есть пункты о бонусах для «Уфы» за его выступление в первой команде «Манчестер Сити». Однако об их размере я не хотел бы распространяться», – сказал Газизов.