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Мораес - о матче "Динамо" против АЕКа

Жуниор Мораес
15:08 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Форвард киевлян верит в выход своей команды в следующий этап

Бразильский форвард "Динамо" Жуниор Мораес прокомментировал результат поединка 1/16 Лиги Европы с АЕКом (1:1).

АЕК - "Динамо": видео голов и обзор матча

"Была очень тяжелая игра после такого длительного перерыва. АЕК действовал агрессивно, а мы допустили несколько ошибок.

Несмотря на это, результат неплохой. Постараемся набрать свою лучшую форму и обеспечить выход в следующий этап в домашнем поединке", – отметил Мораес.

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Новости спорта, АЕК, Жуниор Мораес, Лига Европы, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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