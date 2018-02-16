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Мораес - о матче "Динамо" против АЕКа
Новости спорта: Форвард киевлян верит в выход своей команды в следующий этап
Бразильский форвард "Динамо" Жуниор Мораес прокомментировал результат поединка 1/16 Лиги Европы с АЕКом (1:1).
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"Была очень тяжелая игра после такого длительного перерыва. АЕК действовал агрессивно, а мы допустили несколько ошибок.
Несмотря на это, результат неплохой. Постараемся набрать свою лучшую форму и обеспечить выход в следующий этап в домашнем поединке", – отметил Мораес.
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