Мораес - о матче "Динамо" против АЕКа

Бразильский форвард "Динамо" Жуниор Мораес прокомментировал результат поединка 1/16 Лиги Европы с АЕКом (1:1).

"Была очень тяжелая игра после такого длительного перерыва. АЕК действовал агрессивно, а мы допустили несколько ошибок.

Несмотря на это, результат неплохой. Постараемся набрать свою лучшую форму и обеспечить выход в следующий этап в домашнем поединке", – отметил Мораес.