Марлос - автор лучшего гола 20-го тура УПЛ (Видео)

Украинский хавбек донецкого Шахтера Марлос отметился двумя мячами в матче против Черноморца в рамках 20-го тура УПЛ. Гол-красавец Марлос забил на 52-й минуте матча.

Обзор матча "Шахтер" - "Черноморец":

Один из его голов был признан лучим по итогам голосования зрителей программы ПроФутбол.