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Марлос - автор лучшего гола 20-го тура УПЛ (Видео)
16:41 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Гол полузащитника Шахтера был признан лучшим.
Украинский хавбек донецкого Шахтера Марлос отметился двумя мячами в матче против Черноморца в рамках 20-го тура УПЛ. Гол-красавец Марлос забил на 52-й минуте матча.
Обзор матча "Шахтер" - "Черноморец":
Один из его голов был признан лучим по итогам голосования зрителей программы ПроФутбол.
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