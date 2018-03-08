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Игуаин: У английских команд всегда дыры в защите

Гонсало Игуаин
18:17 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин прокомментировал победу своей команды в матче с Тоттенхэмом.

Накануне "бьянко-нери" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде обыграли "шпор" со счетом 2:1.

Своими впечатлениями от матча поделился автор одного из голов "старой синьоры" – Гонсало Игуаин.

"Поединок был очень сложным, ведь Тоттенхэм – сильный соперник, который выкладывается на поле по полной", — сказал Гонсало.

"Мы знали, что у английских команд всегда дыры в защите, потому верили в свой шанс".

"Я горжусь той работой, которую проделала команда и в частности медицинский штаб, сумевший подготовить меня к этой игре".

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Новости спорта, Гонсало Игуаин, Лига Чемпионов, ЛЧ, Новости футбола, ФК Тоттенхэм, ФК Ювентус, Футбол.
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