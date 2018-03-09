Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Лацио" - "Динамо": видео голов и обзор матча "Лацио" - "Динамо": видео голов и обзор матча
Новости: В Пхенчхане торжественно открыли Паралимпиаду-2018 В Пхенчхане торжественно открыли Паралимпиаду-2018
Новости: Биатлон. Результаты мужского спринта в Контиолахти Биатлон. Результаты мужского спринта в Контиолахти
Новости: Паралимпиада-2018: расписание соревнований на каждый день Паралимпиада-2018: расписание соревнований на каждый день
X

Назван лучший футболист АПЛ по итогам февраля

Мохамед Салах
18:55 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Лидер атаки "Ливерпуля" признан лучшим футболистом АПЛ по итогам февраля.

По итогам второго месяца 2018 года Салах, вместе с шестью другими футболистами, попал в список претендентов на звание "Игрок месяца".

 

Официальный сайт Премьер-лиги сообщил, что именно египетский бомбардир Ливерпуль признан лучшим в феврале.

За три матча в феврале Салах отметился 4 голами и 2 ассистами, и помог Ливерпулю одержать две победы и ничью.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, АПЛ, Мохамед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом

Украинская теннисистка удивила поклонников откровенным нарядом
Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве

Жена экс-президента ФФУ отметила день рождения на Сейшелах, уснув на дереве
В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)

В Формуле-1 срываются тесты из-за снега (Фото)
Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"

Футболист "Днепра" закрутил роман со звездой сериала "Школа"
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Пушечный выстрел Ваньямы - лучший гол февраля в АПЛ (Видео) Экс-игрок "Динамо" подписал контракт с финским клубом Девушка Неймара поддержала любимого в трудную минуту обнаженным фото

Последние новости

Медики назвали 5 способов просыпаться без будильника Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Восточную Гуту Курс криптовалют падает
Сегодня читают в спорте
01 "Лацио" - "Динамо": 2:2 события матча (Видео)
02 "Лацио" - "Динамо": видео голов и обзор матча
03 Усик шокировал новым имиджем
04 "Лацио" - "Динамо": слова Хацкевича после матча
05 Хацкевич прокомментировал удаление Гармаша
Новости сегодня
20:23 Актер, сыгравший в "Звездных войнах", получил звезду на Аллее славы
20:20 "Зальцбург" может побить многолетний рекорд "Аякса" в еврокубках
20:15 Мама подарила сыну на первый день рождения фотосессию в образе зомби (Фото)
20:02 Предмет, похожий на гранату, нашли на почте Славянска
20:00 Disney создаст новый парк развлечений, посвященный "Звездным войнам"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Суд арестовал Рубана на два месяца Суд арестовал Рубана на два месяца
Новости: Медреформа: как семейные врачи, педиатры и терапевты будут работать Как семейные врачи, педиатры и терапевты будут работать
Новости: Погода на выходные 10-11 марта: потеплеет, местами пройдут дожди В Украине потеплеет, местами пройдут дожди
Новости: Врачи рассказали, как быстро вылечить больное горло Врачи рассказали, как быстро вылечить больное горло
Добавить комментарий
0