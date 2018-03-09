Назван лучший футболист АПЛ по итогам февраля

По итогам второго месяца 2018 года Салах, вместе с шестью другими футболистами, попал в список претендентов на звание "Игрок месяца".

Официальный сайт Премьер-лиги сообщил, что именно египетский бомбардир Ливерпуль признан лучшим в феврале.

За три матча в феврале Салах отметился 4 голами и 2 ассистами, и помог Ливерпулю одержать две победы и ничью.