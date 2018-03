Назван лучший футболист АПЛ по итогам февраля

По итогам второго месяца 2018 года Салах, вместе с шестью другими футболистами, попал в список претендентов на звание "Игрок месяца".

Salah named @premierleague Player of the Month for February.

Congratulations, @22mosalah. pic.twitter.com/aq6Nhk84pB

— Liverpool FC (@LFC) 9 марта 2018 г.