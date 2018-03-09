Назван лучший футболист АПЛ по итогам февраля
Новости спорта: Лидер атаки "Ливерпуля" признан лучшим футболистом АПЛ по итогам февраля.
По итогам второго месяца 2018 года Салах, вместе с шестью другими футболистами, попал в список претендентов на звание "Игрок месяца".
Salah named @premierleague Player of the Month for February.
Congratulations, @22mosalah. pic.twitter.com/aq6Nhk84pB
— Liverpool FC (@LFC) 9 марта 2018 г.
Официальный сайт Премьер-лиги сообщил, что именно египетский бомбардир Ливерпуль признан лучшим в феврале.
За три матча в феврале Салах отметился 4 голами и 2 ассистами, и помог Ливерпулю одержать две победы и ничью.