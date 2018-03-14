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Лига чемпионов: расписание матчей 14 марта
11:12 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: В среду, 14 марта, состояться очередные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов (2017/2018) 1/8 Финала

Расписание матчей 14 марта (среда)

19:00 Бешикташ - Бавария Футбол 1

21:45 Барселона - Челси Футбол 2

Бешикташ попробует "сохранить лицо" в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Первая встреча завершилась погромом турецкой команды на Альянц-Арене – 5:0. Стоит отметить, что начало матча не в 21:45, а в 19:00.

Барселона в среду, 14 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором примет Челси (первый матч в Лондоне завершился вничью 1:1).

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