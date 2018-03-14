Футболист "Динамо" вызван в сборную Словении

Тренерский штаб сборной Словении определился со списком игроков, которых планирует задействовать при подготовке к товарищеским матчам со сборными Австрии и Беларуси.

В число вызваных игроков включен и полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич.

Ранее сообщалось, что кроме игроков, которые вызваны в сборную Украины, в свои сборные поедут: Томаш Кендзера (Польша), Тамаш Кадар (Венгрия), Дерлис Гонсалес (Парагвай) и Йосип Пиварич (Хорватия).